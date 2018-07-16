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Ожидаем позитивного исхода встречи президентов США и РФ
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Ожидаем позитивного исхода встречи президентов США и РФ 

Прайм 35 минут назад
Китайские фондовые индексы снижаются на 0,3-0,7% вследствие увеличения ВВП Китая на 6,7% год к году. Слабые данные вызваны снижением инвестиций в промышленный сектор. Однако фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы торгуются разнонаправлено и почти без движений.
Инвесторы ждут встречу президентов США и РФ и настраиваются на ее позитивный исход, судя по заявлениям президента Трампа. Поэтому мы ожидаем увидеть спрос на рубль, и как следствие рост российских фондовых индексов в понедельник, даже несмотря на снижение цен на нефть более чем на 7% за неделю.
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