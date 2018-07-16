Сенатор: Запад оценит итоги ЧМ-2018 после саммита Россия-США

В эфире НСН Владимир Джабаров оценил политические итоги прошедшего в России с 14 июня по 15 июля первенства по футболу.

Чемпионат мира по футболу-2018 в России завершился финальным матчем между Францией Хорватией на стадионе Лужники. Президент РФ Владимир Путин присутствовал на матче, победителем которого стали французы со счетом 4:2, и вместе с лидерами Франции и Хорватии встретился с футболистами сборных, сыгравших в финале футбольного первенства. По итогам игры президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович интервью агентству AP.заявила, что с Россией надо сотрудничать, а не изолировать ее.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН отметил, что ЧМ-2018, организованный Россией на высоком уровне, кардинальным образом поменял представление о стране в глазах иностранных туристов. Однако позиция глав западных государств по отношению к Москве зависит больше не от позитивных отзывов болельщиков, а от предстоящего саммита Россия-США в Хельсинки , считает сенатор (слушайте аудио).

«Чемпионат останется в истории, потому что на моей памяти — это лучший чемпионат мира за последние 40-30 лет. Самое главное — доброжелательность наших болельщиков ко всем без исключения участникам. Никаких сведений счетов. Гостеприимность нашей страны была проявлена в полном объеме. Более того, вчера наш президент разрешил тем, кто имеет паспорт болельщика, до конца года многократно посещать Россию. Это беспрецедентный случай в мировой практике. Я думаю, что довольны все: и россияне, и все участники. Никто обиженным отсюда не уехал. Только в Москве только было 3 млн иностранцев. Многие, вернувшись домой, наверное, расскажут о тех «ужасах', которые они ожидали увидеть в Москве. А вместо этого увидели светлые улыбки, готовность прийти на помощь в любой момент и наше широкое гостеприимство. Представители власти западных стран могут и не прислушиваться [к мнению болельщиков], но они уж точно прислушаются к результатам сегодняшней встречи на высшем уровне Трамп-Путин. От результатов этой встречи во многом будет зависеть дальнейшее развитие наших отношений с этими странами», — заявил Джабаров.