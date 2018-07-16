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Эммануэль и Брижит Макрон в Москве
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Эммануэль и Брижит Макрон в Москве 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Снимки с ликующим на трибуне «Лужников» в день финального матча Франция — Хорватия президентом Франции уже разлетелись по сети и вошли в историю, став символом победы французской сборной в чемпионате мира — 2018. Однако это не единственные кадры Эммануэля Макрона, которые журналисты успели сделать во время его визита в Москву. Помимо посещения матча Франция — Хорватия в программу визита французского лидера и его супруги Брижит Макрон в российскую столицу вошла также встреча с Владимиром Путиным в Кремле, где все внимание было приковано к первой леди. Предвидев это, для официального выхода Брижит выбрала строгий темно-синий брючный костюм, дополнив его романтичной белоснежной блузой. Лаконично и фотогенично — как свидетельствуют кадры с официальной встречи, где Владимир Путин поприветствовал Эммануэля Макрона рукопожатием и вручил Брижит букет из белых роз, пионов и гортензий.
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