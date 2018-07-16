В Кремле считают положительным явлением конкуренцию России и США 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не против честной конкуренции между США и Россией.
Слова Пескова приводит RT. Официальный представитель Кремля заявил, что заявление Трампа о его конкуренции с Путиным можно воспринимать позитивно, если речь идет о честном соперничестве.
«Конкуренция — это, скорее, позитивное явление. За счёт конкуренции мир развивается. Но при одном условии — что это честная конкуренция. Это честная конкуренция в политике, это честная конкуренция в экономике. Это ведёт к ускорению развития всех мировых процессов», — пояснил свою позицию Песков.
Также пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что российский и американские президенты уважительно относятся друг к другу. Это могут показать их совместные переговоры в Хельсинки 16 июля: «Они относятся друг ко другу уважительно. И у них достаточно неплохо получается разговаривать. Хотя до этого им не представлялись возможности для длительного общения, на этот раз рассчитываем на более полноценный разговор».