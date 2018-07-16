В Кремле считают положительным явлением конкуренцию России и США

Слова Пескова приводит RT. Официальный представитель Кремля заявил, что заявление Трампа о его конкуренции с Путиным можно воспринимать позитивно, если речь идет о честном соперничестве.

«Конкуренция — это, скорее, позитивное явление. За счёт конкуренции мир развивается. Но при одном условии — что это честная конкуренция. Это честная конкуренция в политике, это честная конкуренция в экономике. Это ведёт к ускорению развития всех мировых процессов», — пояснил свою позицию Песков.