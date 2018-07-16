В Госдуме оценили заявление президента Хорватии о диалоге с Россией 

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о необходимости диалога с Россией вместо ее изоляции.
В воскресенье Грабар-Китарович встретилась в Кремле с Владимиром Путиным и посетила финал чемпионата мира, проходивший на стадионе «Лужники».
Новиков отметил, что такие встречи должны дополнительно расположить западных политиков к трезвым оценкам России.
"Вне всякого сомнения, диалог должен вестись и это понимают все здравые политики. В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в ЕС весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров", — заявил депутат в интервью RT.
Во время своего визита в Москву президент Хорватии также прокомментировала предстоящий саммит президентов России и США. По словам Грабар-Китарович, Владимир Путин и Дональд Трамп должны помнить, что они являются гарантами международной стабильности.
Встреча двух лидеров пройдет 16 июля в Хельсинки. Саммит станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок международных форумов.