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Активисты в Хельсинки спроецировали фразу на здание у Президентского дворца
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Активисты в Хельсинки спроецировали фразу на здание у Президентского дворца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Строгие меры безопасности не помешали активистам в Хельсинки ночью разместить видеопроекцию с лозунгом на здание, прилегающее к Президентскому дворцу, где в понедельник пройдет встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает газета Ilta-Lehti.
"На здание транслировалась видеопроекция из слов «The whole world is watching» (Весь мир наблюдает)", — пишет газета.
Трансляция акции, видеоролики и фотографии впоследствии были размещены на ресурсах американской организации по борьбе за права человека — Human Rights Campaign, которая, как утверждает издание, могла выступить ее организатором.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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