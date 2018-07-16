Песков внес ясность в вопрос совместного заявления Путина и Трампа после встречи

«Какое-либо заявление не планируется, это, собственно, и не является обязательным атрибутом», — заявил Песков в интервью RT.

«Главы государств планируют вместе провести пресс-конференцию. Там они и выступят с заявлениями, только устными», — добавил он.

Касаясь технической части совместного выступления политиков, Дмитрий Песков заверил, что «конечно, это будет очень важная пресс-конференция. Всегда технологически согласовывается, кто выступает первый, кто второй, сколько вопросов задают журналисты от двух стран. Поэтому уже есть понимание технического алгоритма. Надеемся, что пресс-конференция будет весьма информативной для армии журналистов».

Ранее пресс-секретарь российского лидера отмечал, что президенты России и США Владимир Путин Дональд Трамп по итогам встречи в Хельсинки проведут пресс-конференцию, однако их совместное коммюнике не является обязательным атрибутом саммита.

«Заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами», — отмечал он.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Начало саммита запланировано на 13.00. Американская сторона опубликовала предполагаемый график встречи.