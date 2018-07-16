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Песков внес ясность в вопрос совместного заявления Путина и Трампа после встречи
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Песков внес ясность в вопрос совместного заявления Путина и Трампа после встречи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече лидеров РФ и США, которая состоится в понедельник в Хельсинки, не запланировано подписание совместного заявления.
«Какое-либо заявление не планируется, это, собственно, и не является обязательным атрибутом», — заявил Песков в интервью RT.
«Главы государств планируют вместе провести пресс-конференцию. Там они и выступят с заявлениями, только устными», — добавил он.
Касаясь технической части совместного выступления политиков, Дмитрий Песков заверил, что «конечно, это будет очень важная пресс-конференция. Всегда технологически согласовывается, кто выступает первый, кто второй, сколько вопросов задают журналисты от двух стран. Поэтому уже есть понимание технического алгоритма. Надеемся, что пресс-конференция будет весьма информативной для армии журналистов».
Ранее пресс-секретарь российского лидера отмечал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи в Хельсинки проведут пресс-конференцию, однако их совместное коммюнике не является обязательным атрибутом саммита.
«Заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами», — отмечал он.
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Начало саммита запланировано на 13.00. Американская сторона опубликовала предполагаемый график встречи.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему для встречи Путина и Трампа решили выбрать именно Финляндию.
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