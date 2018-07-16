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Дмитрий Песков прокомментировал слухи о готовности РФ выдать Вашингтону Сноудена
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Дмитрий Песков прокомментировал слухи о готовности РФ выдать Вашингтону Сноудена 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Россия может выдать США сотрудника американского Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Об этом политик рассказал в ходе интервью журналисту RT.
— Нет, абсолютно не соответствуют, конечно, об этом не может быть и речи. Я имею в виду, что подобные сделки абсолютно неуместны,
— заявил Песков, отвечая на вопрос, соответствуют ли слухи о готовящейся передаче Сноудена, растиражированные в американских изданиях действительности.
Ранее информацию о выдаче американского специалиста опроверг глава российского МИДа Сергей Лавров. Он заявил, что Сноуден — хозяин своей судьбы и только он может принять решение.
Эдвард Сноуден прославился на весь мир в 2013 году, обнародовав ряд сенсационных разоблачений спецслужб США относительно массовой слежки за гражданами. По словам экс-директора ЦРУ Кита Александера, Сноуден передал СМИ до 200 тысяч засекреченных документов.
Россия предоставила Эдварду Сноудену временное убежище на год при условии, что он перестанет заниматься своей деятельностью против Соединенных Штатов. В 2014 году Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Полтора года назад вид на жительство американский экс-специалист был продлен до 2020 года.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что переговоры
Путина и Трампа, по мнению представителей МИД Финляндии — позитивный сигнал.
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