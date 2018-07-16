Туск назвал единственный путь урегулирования на Украине

"Сегодня мы также обсудим политическую ситуацию, происходящую в соседних странах, включая конфликт на Украине ", — заявил Туск на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером в рамках 20-го саммита ЕС-КНР.

Он подчеркнул, что «наша позиция состоит в том, что единственным рациональным решением конфликта на Украине остается полное выполнение минских договоренностей».