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Туск назвал единственный путь урегулирования на Украине
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Туск назвал единственный путь урегулирования на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости. Евросоюз сохраняет приверженность позиции, что единственным путем урегулирования украинского кризиса является полное соблюдение минских договоренностей, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Сегодня мы также обсудим политическую ситуацию, происходящую в соседних странах, включая конфликт на Украине", — заявил Туск на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером в рамках 20-го саммита ЕС-КНР.
Он подчеркнул, что «наша позиция состоит в том, что единственным рациональным решением конфликта на Украине остается полное выполнение минских договоренностей».
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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