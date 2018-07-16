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Песков: сделки, связанные с выдачей США Сноудена абсолютно неуместны
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Песков: сделки, связанные с выдачей США Сноудена абсолютно неуместны 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сделки, подобные выдаче Вашингтону экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, абсолютно неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я имею в виду подобные сделки, они абсолютно неуместны", — заявил Песков в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слухи в американских СМИ о том, что Россия может выдать Сноудена.
Как ранее сообщалось, Песков отметил, что информация в СМИ о якобы готовности Москвы выдать Сноудена США не соответствуют действительности.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
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