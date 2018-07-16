Песков: Новое российское оружие «забетонирует» ядерный паритет

Новые российские системы вооружения «забетонируют» ядерный паритет, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT заявил: «Паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны, что называется, „забетонировать“ ядерный паритет».

"Ядерный паритет — это элемент взаимного сдерживания и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", — отметил представитель Кремля. «На фоне других угроз, которые проистекают от Альянса… наши вооруженные силы и наш военно-промышленный комплекс принимают все необходимые меры», — также заверил он.

Напомним, что президент в Послании Федеральному собранию рассказал о разработке уникальных систем вооружений, которым аналогов в мире нет.