Путин и Трамп будут беседовать в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки 

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июля. /ТАСС/. Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в понедельник в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки. Об этом ТАСС стало известно от организаторов саммита.
Этот зал особняка ранее был двухуровневым, однако во время реконструкции здания один этаж удалили, а вместо потолка был построен купол, расписанный в готическом стиле, с витражом. Обычно в этом зале проходят пресс-конференции президента Финляндии.
Для пресс-конференции Путина и Трампа организаторы отвели Государственный зал. В этом помещении, как правило, устраиваются банкеты по случаю государственных визитов зарубежных лидеров, а также прием в честь Дня независимости Финляндии. На оформление этого зала архитектора вдохновил Георгиевский зал Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, а одну из стен украшает копия фрагмента памятника императору Александру II в Хельсинки — фигура из композиции, олицетворяющая закон.
Еще один зал, именуемый Малым государственным или Зеркальным, примет переговоры лидеров в составе делегаций после встречи тет-а-тет. Здесь проводятся торжественные обеды, а также церемония смены правительства. Изначально это был тронный зал императора, где устраивались балы.
Первый пункт программы Путина и Трампа — совместное фотографирование перед беседой — пройдет в Желтом зале. Обычно там президент Финляндии принимает небольшие делегации или, например, послов зарубежных государств. Установленная здесь мебель, выполненная по эскизам архитектора Василия Стасова, была закуплена в Санкт-Петербурге для дома генерал-губернатора в 1819 году.
Президентский дворец находится напротив рыночной площади Хельсинки в Южном порту, рядом со зданием мэрии. Площадь дворца составляет порядка 3 тыс. кв м. В сентябре 1990 года здесь встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.