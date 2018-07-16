Три часа на разговоры: что ждет Путина и Трампа в Хельсинки

Ждали гостей — наварили пива

Финская пивоварня RPS Brewing к саммиту выпустила десять тысяч спецбутылок пенного напитка. На этикетке — два президента и надпись: «Давай разберемся с этим как взрослые».

Ресторан Kaffekievari в Хельсинки предлагает блюдо Trumputin: русские блины с красной рыбой и американские панкейки с мороженым и ягодами. И никакого политического послевкусия, уверяет меню.

Для журналистов на российско-американском саммите разработали специальное мобильное приложение #HELSINKI2018. Хлеб, как сообщали местные СМИ, им предложат с добавлением толченых сверчков. Из традиционного: карельские пироги, картофельный мусс и выпечка с черникой.

Место встречи — Готический зал Президент США, прибывший в Хельсинки из Шотландии, где он играл в гольф, поселится в Hilton Helsinki Kalastajatorppa. Его заранее огородили металлическим забором. Полиция дежурит и снаружи, и внутри. Ночь с субботы на воскресенье в этом отеле удалось бы провести всего за 135 евро. А вот ночь с воскресенья на понедельник забронировать было невозможно.

Президентский дворец в Хельсинки, Финляндия

Саммит пройдет в Президентском дворце, в центре города. Во времена Российской империи тут была резиденция русского царя. В 1915-м здесь побывал Николай II , а в 1990-м встречались президенты США и СССР Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев . Путин и Трамп проведут переговоры в Готическом зале.

Безопасности, как и всегда на подобных мероприятиях, уделяется особое внимание. Финляндия даже временно восстановила пограничный контроль на внутренних границах. Ограничения снимут 17 июля в восемь утра. До этого небо над центром Хельсинки закроют не только для авиации, но и для беспилотников. Кроме того, ВМФ Финляндии привел в боевую готовность ракетные установки, чтобы отразить любую угрозу с воздуха.

К слову, по городу Путин будет перемещаться на «Кортеже». Это первый заграничный тест-драйв нового лимузина.

Автомобиль Aurus кортежа президента РФАвтомобиль Aurus кортежа президента России

График есть, повестки нет ‪В понедельник утром президент Финляндии и его жена Йенни Хаукио позавтракают с Трампом и его супругой Мелани в официальной резиденции в Мянтюниеми. Затем все переместятся в центр Хельсинки. На беседу Путина и Трампа в Президентском дворце отводится три часа. Потом в Зеркальном зале — рабочий обед в расширенном составе.

Постройки отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , четкой повестки, «прописанной от а до я», нет — лидеры сами определят ее во время переговоров.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков добавил, что наша сторона готова «рассмотреть буквально все ключевые вопросы»: односторонний выход США из иранской ядерной сделки, сирийский кризис, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных захватить не только перехватчики, но и ударные ракеты «Томагавк», и многое другое.

Сам Трамп в интервью телекомпании CBS отметил, что может поднять вопрос об экстрадиции 12 граждан России , обвиненных в рамках расследования об иностранном вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году.

Российский президент даст интервью корреспонденту телекомпании Fox News Крису Уоллесу уже после саммита. «Беседа продлится полчаса, никаких ограничений, запретных тем нет», — подчеркнул Уоллес.

Не останется без последствий

Трамп признавался, что у него «нет больших ожиданий». «Я не знаю, что случится, но могу сказать, о чем буду спрашивать. Посмотрим, что получится», — добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идеальным итогом станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам. Встреча будет успешной, если Россия и США начнут потом «нормально общаться».

Встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего в 1990 году проходила на фоне усиливавшегося кризиса в Персидском заливе. Буш увязал предоставление Москве экономической помощи с безоговорочной поддержкой действий Вашингтона. Миротворчество Горбачева потерпело поражение. Отношения с традиционными союзниками СССР на Ближнем Востоке стали менее доверительными.