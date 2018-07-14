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Шотландия встретила Трампа протестами у гольф-клуба
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Шотландия встретила Трампа протестами у гольф-клуба 

Вести.Ru 14 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Территория шотландских гольф-клубов, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, стала местом проведения протестных акций, осуждающих его политику.
В завершение своего визита в Великобританию, американский президент посетил принадлежащие ему гольф-клубы. Президент и первая леди США вылетели в Шотландию в пятницу вечером после переговоров с Терезой Мэй и чаепития с королевой в Виндзорском замке, сообщает телеканал Skynews.
Гольф-клуб Trump Turnberry, где остановились Дональд и Мелания Трамп, расположен на побережье Ирландского моря. Несмотря на то, что воздушное пространство над клубом в период пребывания американского президента является запретной для полетов зоной, над лужайками курорта пролетел параплан с протестным лозунгом природоохранной организации «Гринпис». Такой поступок пилота считается уголовно наказуемым преступлением, и стражи порядка ведут поиски парапланериста.
За оградой гольф-курорта Trump International Golf Links, где остановился сын Трампа Эрик, собрались более сотни противников политики Трампа. Протестующие выкрикивают лозунги «Великобритания говорит „нет“ Трампу» и «Трампу здесь не рады» под звуки мексиканской музыки, которая напоминает об антимиграционной реформе Трампа.
Участники протестов в шотландской столице Эдинбурге планируют поднять в воздух шестиметровую надувную фигуру «Трамп-бэйби», изображающую президента в виде озлобленного ребенка в подгузнике с мобильным телефоном в руке. Фигура уже успела «полетать» в пятницу в Лондоне. Инициативу запустить надувного Трампа над гольф-клубом Трампа запретила полиция, сославшись на беспилотную зону.
Трамп уже сообщил в своем твите, что два дня его пребывания в гольф-клубе будут насыщены встречами, и выразил надежду, что прекрасная погода, установившаяся на курорте, позволит ему насладиться в том числе и игрой в гольф.
В воскресенье Трамп отправится в Хельсинки, где в понедельник должна состояться встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании взяло на себя расходы по посещению Трампом Шотландии. По словам главного секретаря министерства финансов Британии Лиз Трасс, Лондон выделит Эдинбургу до £5 миллионов фунтов на покрытие расходов по обеспечению безопасности.
Из-за решения Трампа посетить гольф-клубы Белый дом был вынужден удалить твит, в котором утверждалось, что мистер и миссис Трамп в субботу «покинут Великобританию».
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