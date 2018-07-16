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В Совфеде заявили, что Евросоюз ищет повод для снятия санкций
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В Совфеде заявили, что Евросоюз ищет повод для снятия санкций 

Газета.Ru 1 час назад
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв объяснил, от кого, в действительности зависит снятие санкций с России, передает НСН.
"Я абсолютно уверен, что Европейский союз, как организация, был бы готов пойти вперед в нормализации отношений с Россией. ЕС может отменить или, по крайней мере, смягчить санкционную политику, как только для этого представится повод, позволяющий Евросоюзу сохранить лицо.
Безусловно, им нужен такой повод, нужен прогресс в реализации Минских договоренностей. Уверен, что любой такой прогресс будет использоваться Евросоюзом для смягчения санкций. Однако этот прогресс, увы, никоем образом не зависит от России. Он зависит исключительно от Украины, которая прекрасно понимает эту ситуацию. Она делала, делает и будет делать все, чтобы никакого прогресса в реализации Минских договоренностей не было", — заявил сенатор.
Посол Бельгии в РФ Жан-Артур Режибо заявил в интервью "Известиям", что Бельгия и ЕС нацелены на преодоление кризисной ситуации в Украине через диалог с Россией. Он также добавил, что решение украинского вопроса поможет постепенному выходу из санкционного режима.
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