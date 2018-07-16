Младенец‐Трамп «зависнет» в небе над Лондоном 

В небо над Лондоном запустят воздушный шар в виде американского президента Дональда Трампа, но в образе младенца. Такое решение приняли участники акции против визита лидера США, сообщает телеканал «360».
Организаторы акции сравнили Трампа с «большим раздраженным ребенком с хрупким эго». Между тем, они обвинили американского лидера в расизме и демагогии, а также в угрозе для меньшинств, мигрантов и женщин.
"Он смертельно опасен для мира во всем мире и будущего жизни на Земле. Мы хотим сделать так, чтобы он знал, что вся Великобритания презирает его и смеется над ним", — говорится в сообщении организаторов акции.