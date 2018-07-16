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Принцы Чарльз и Уильям оставили королеву Британии одну на встрече с Трампом
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Принцы Чарльз и Уильям оставили королеву Британии одну на встрече с Трампом 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Британские принцы Чарльз и Уильям отказались присутствовать на встрече королевы Великобритании Елизаветы II с президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник.
Источник Times заявил, что принц Чарльз и принц Уильям «просто отказались присутствовать». Источник назвал такую ситуацию очень необычной, поскольку королеву в таких случаях не оставляют одну, «обычно ее кто-то сопровождает».
Но принц Чарльз предпочел отправиться на мероприятие с полицией графства Глостершир, а принц Уильям вовсе оставил королеву ради благотворительной игры в поло, передает РИА «Новости».
Напомним, американские СМИ сообщили об опоздании Трампа на аудиенцию к английской королеве. Трампа также пристыдили за поведение на встрече с королевой Великобритании.
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