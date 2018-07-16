Принцы Чарльз и Уильям оставили королеву Британии одну на встрече с Трампом

Но принц Чарльз предпочел отправиться на мероприятие с полицией графства Глостершир, а принц Уильям вовсе оставил королеву ради благотворительной игры в поло, передает РИА «Новости»

Напомним, американские СМИ сообщили об опоздании Трампа на аудиенцию к английской королеве. Трампа также пристыдили за поведение на встрече с королевой Великобритании.