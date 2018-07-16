Полиция Хельсинки взяла под усиленную охрану отель, в котором остановилась делегация из РФ

Как уточняется, полиция закрыла вход в отель Crowne Plaza в Хельсинки. Во дворе припарковано несколько автомобилей брендов Audi или Mercedes-Benz с российскими номерами.

Сотрудники отеля отказываются общаться с представителями СМИ. При этом представитель правоохранительных органов , находящийся поблизости, сообщил, что в отеле «важные люди».