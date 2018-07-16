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Полиция Хельсинки взяла под усиленную охрану отель, в котором остановилась делегация из РФ
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Полиция Хельсинки взяла под усиленную охрану отель, в котором остановилась делегация из РФ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Правоохранительные службы Хельсинки взяли под усиленную охрану отель Crowne Plaza, где, по информации журналистов, располагается делегация официальных лиц России, прибывших на переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Ilta-Sanomat.
Как уточняется, полиция закрыла вход в отель Crowne Plaza в Хельсинки. Во дворе припарковано несколько автомобилей брендов Audi или Mercedes-Benz с российскими номерами.
Сотрудники отеля отказываются общаться с представителями СМИ. При этом представитель правоохранительных органов, находящийся поблизости, сообщил, что в отеле «важные люди».
Президенты РФ и США планируют встретиться в Хельсинки 16 июля, напоминает РИА Новости. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп будут обсуждать актуальные вопросы международной повестки дня и перспективы развития двусторонних отношений.
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