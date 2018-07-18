Порошенко собирается «помешать» досмотру судов у Крымского моста

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что его страна намерена бороться с действиями российских пограничников, досматривающих корабли, которые идут в порты Украины . Об этом Порошенко сказал в эфире телеканала ICTV.

— Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, — заявил он.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что министр обороны, начальник Генерального штаба и командующий Военно-морскими силами Украины должны принять «достаточные меры» для остановки «российских провокаций» в Керченском проливе.