Порошенко собирается «помешать» досмотру судов у Крымского моста 

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что его страна намерена бороться с действиями российских пограничников, досматривающих корабли, которые идут в порты Украины. Об этом Порошенко сказал в эфире телеканала ICTV.
— Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, — заявил он.
Кроме того, Порошенко подчеркнул, что министр обороны, начальник Генерального штаба и командующий Военно-морскими силами Украины должны принять «достаточные меры» для остановки «российских провокаций» в Керченском проливе.
Ранее Пятый канал также рассказывал, как пользователей сети позабавили кадры, сделанные во время пресс-конференции Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на саммите в Брюсселе 12 июля. На них видно, что зал перед спикерами практически пуст.