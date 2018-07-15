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Геркус — о твите Трампа: «экстраординарный соккер»? Пора партнёрам учить термины
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Геркус — о твите Трампа: «экстраординарный соккер»? Пора партнёрам учить термины 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что американцам пора начинать привыкать к тому, что в мире игру номер один называют «футболом», а не «соккером». «Поздравляю сборную Франции, продемонстрировавшую экстраординарный соккер, с победой на ЧМ-2018. Также поздравляю президента Владимира Путина и Россию с проведением поистине великолепного чемпионата мира — одного из лучших в истории», — написал сегодня президент США Дональд Трамп в «Твиттере». «Экстраординарный соккер, значит. Пора нашим партнёрам всё-таки учить терминологию. 2026-й не за горами», — отметил Геркус.
В 2026 году США, Канада и Мексика примут чемпионат мира по футболу.
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