Иностранцы с паспортами болельщиков смогут ездить в РФ без виз до конца года

Гражданам других стран, имеющим паспорта болельщиков Чемпионата мира-2018, дадут право безвизового въезда в Россию до конца 2018 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами после финального матча чемпионата. "Я думаю, мы сделаем так: мы для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков оформленные, мы для них сделаем безвизовый въезд до конца текущего года — многократный", — цитирует президента "Интерфакс" Президент РФ выразил уверенность в том, что многие болельщики воспользуются этой возможностью и приедут в Россию с друзьями и семьями.