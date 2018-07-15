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Иностранцы с паспортами болельщиков смогут ездить в РФ без виз до конца года
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Иностранцы с паспортами болельщиков смогут ездить в РФ без виз до конца года 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Гражданам других стран, имеющим паспорта болельщиков Чемпионата мира-2018, дадут право безвизового въезда в Россию до конца 2018 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами после финального матча чемпионата.
"Я думаю, мы сделаем так: мы для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков оформленные, мы для них сделаем безвизовый въезд до конца текущего года — многократный", — цитирует президента "Интерфакс".
Президент РФ выразил уверенность в том, что многие болельщики воспользуются этой возможностью и приедут в Россию с друзьями и семьями.
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