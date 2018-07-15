Ещё
Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁТ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ, НО КАКИХ БЫ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОН НИ ДОСТИГ, БУДЕТ КРИТИКА СО СТОРОНЫ ОППОНЕНТОВ
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно61
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву15
Израиль сбил российский беспилотник389
Трамп назвал Россию противником60
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик8
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение