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Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным
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Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным
РИА Новости
1 час назад
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Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁТ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ, НО КАКИХ БЫ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОН НИ ДОСТИГ, БУДЕТ КРИТИКА СО СТОРОНЫ ОППОНЕНТОВ
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