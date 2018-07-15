Орбан пожаловался Путину на ЕС

Премьер-министр Венгрии пожаловался Путину на антироссийские санкции Евросоюза

«Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы еще с большим опережением двигаться вперед. Естественно, ​ эти меры наносят вред, мы теряем возможности», — сказал венгерский премьер.

При этом Орбан заверил Путина, что Венгрия выступает за нормализацию отношений России и Запада. Также он заметил, что двусторонние отношения между Москвой и Будапештом развиваются прекрасно.