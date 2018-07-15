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Орбан пожаловался Путину на ЕС
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Премьер-министр Венгрии пожаловался Путину на антироссийские санкции Евросоюза 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: Lenta.ru
Санкции Европейского союза в отношении России наносят вред отношениям Москвы и Будапешта. Об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает пресс-служба Кремля.
«Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы еще с большим опережением двигаться вперед. Естественно, ​ эти меры наносят вред, мы теряем возможности», — сказал венгерский премьер.
При этом Орбан заверил Путина, что Венгрия выступает за нормализацию отношений России и Запада. Также он заметил, что двусторонние отношения между Москвой и Будапештом развиваются прекрасно.
Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. 29 июня лидеры Евросоюза приняли решение продлить ограничительные меры против России еще на полгода.
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