Дональд Туск отметил, что Запад перестает замечать Украину

Своими грустными наблюдениями по поводу американского лидера Туск поделился с журналистами программы Fakty po faktach на польском телеканале TVN24. «В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины , и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», — сказал председатель Евросовета , один из немногих европейских политиков, еще не порицавших Киев за коррупцию и недостаток «европейских реформ». Вот и сейчас Туск заявил, что именно сегодня Украина «нуждается в поддержке как никогда раньше, особенно в свете возможного глубокого изменения американской политики в отношении нее».

ЕС и НАТО в последнее время стараются как можно реже ставить «украинский вопрос» ребром

Действительно, в ходе саммита НАТО присутствовавший на нем Петр Порошенко не получил того внимания и уважения со стороны европейских и мировых лидеров, которым его баловали раньше. Более того, по окончании саммита на официальном канале НАТО в YouTube появилась запись единственного выступления президента Украины с трибуны форума — совместный брифинг с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом , происходивший при практически пустом зале. Их слушали только несколько человек из состава украинской делегации. Остальные участники саммита, как уже успели пошутить в украинских социальных сетях, больше интересовались обедом, футболом и Трампом. Хотя всего три года назад Порошенко рукоплескал американский конгресс.

Стоит заметить, что в украинских СМИ это событие ранее было подано во всех смыслах крупным планом: только лицо Порошенко, вещающего о положительных итогах саммита для Украины и о внесении «североатлантической перспективы» в основной закон страны. Обнародование на официальном канале НАТО всей мизансцены мероприятия можно счесть дипломатическим ответом на попытки Порошенко преувеличить свою значимость для альянса. Сделано это в полном соответствии с текстом итоговой декларации саммита, в котором никаких сигналов о сближении с Украиной не содержалось, зато были требования неукоснительно исполнять Минские соглашения и реформировать спецслужбы.

Лишним подтверждением слов Туска является и загадочная история со встречей Трампа и Порошенко на саммите. Сам украинский президент заявил, что разговор с американским коллегой у него был, однако никаких визуальных доказательств тому не привел. Пресс-служба же Белого дома ни словом, ни фотографией не вспомнила Порошенко, и значит, с точки зрения американской администрации, такой встречи не было.