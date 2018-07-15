Ещё
Макрон рассказал Путину о саммите НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон рассказал Путину о саммите НАТО 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит приехали в Москву на финал чемпионата мира по футболу. Сборная Франции играет с командой Хорватии на стадионе "Лужники".
Перед матчем чету Макрон принял президент России Владимир Путин. Российский лидер подарил супруге французского президента букет из пионов и роз, пишет РИА Новости. Перед разговором с президентом Франции Путин неформально побеседовал с Бриджит. В Кремле рассчитывают, что президент Франции проинформирует Путина об итогах недавнего саммита НАТО и развитии российско-французских отношений.
Эммануэль Макрон уже второй раз за месяц приезжает в Россию, чтобы поддержать национальную сборную.
Вести.Ru: последние новости
Путин: российско-французские связи разморожены МИД РФ о выступлении Порошенко на саммите НАТО: "Когда ты что-то делаешь не так" Путин поблагодарил президента Венгрии за оценку организации ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник346
Трамп назвал Россию противником29
Украинец умер после драки с россиянином в Турции154
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram7
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик6
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение