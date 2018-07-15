Слуцкий рассказал, что обсудят на встрече парламентарии из России и Франции

МОСКВА , 15 июл — РИА Новости . На заседании Большой российско-французской межпарламентской комиссии (БМПК) с участием председателя Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи будет обсуждаться широкий круг вопросов, в частности, ситуация в Европе и неоправданность антироссийских санкций.

Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам, координатор российско-французской группы дружбы Леонид Слуцкий.

Эммануэля Макрона. Заседание Комиссии намечено на 25 июля в рамках визита в РФ спикера Нацсобрания Франции Франсуа де Рюжи, сообщается в информационных материалах ко встрече президентов РФ и Франции Владимира Путина

"Я думаю, что мы будем обсуждать в рамках большой российско— французской межпарламентской комиссии, широкий круг вопросов двусторонней повестки дня: ситуацию в Европе, санкции, конечно, против России и их абсолютную неоправданность. По крайней мере, мы будем говорить об этом с нашей стороны", — сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что предстоящее заседании БМПК — это большой и знаковый успех, так как комиссия не собиралась четыре года.

По словам депутата, также будет обсуждаться и ситуация на Ближнем Востоке, и некоторые чувствительные вопросы международной повестки дня, которые в одинаковой степени волнуют парламентариев России и Франции.