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Слуцкий рассказал, что обсудят на встрече парламентарии из России и Франции
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Слуцкий рассказал, что обсудят на встрече парламентарии из России и Франции 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На заседании Большой российско-французской межпарламентской комиссии (БМПК) с участием председателя Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи будет обсуждаться широкий круг вопросов, в частности, ситуация в Европе и неоправданность антироссийских санкций.
Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам, координатор российско-французской группы дружбы Леонид Слуцкий.
Заседание Комиссии намечено на 25 июля в рамках визита в РФ спикера Нацсобрания Франции Франсуа де Рюжи, сообщается в информационных материалах ко встрече президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
"Я думаю, что мы будем обсуждать в рамках большой российско— французской межпарламентской комиссии, широкий круг вопросов двусторонней повестки дня: ситуацию в Европе, санкции, конечно, против России и их абсолютную неоправданность. По крайней мере, мы будем говорить об этом с нашей стороны", — сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что предстоящее заседании БМПК — это большой и знаковый успех, так как комиссия не собиралась четыре года.
По словам депутата, также будет обсуждаться и ситуация на Ближнем Востоке, и некоторые чувствительные вопросы международной повестки дня, которые в одинаковой степени волнуют парламентариев России и Франции.
"И кроме того, Франсуа де Рюжи спикер Национального собрания выступит на пленарном заседании Государственной думы 25 июля. Думаю, что это будет насыщенный и эффективный визит", — заключил Слуцкий.
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