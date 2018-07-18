Ещё
Греция парировала выпад России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Греция обвинила МИД России в «неуважении к стране» 

РИА Новости 1 час назад
Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинило министерство в "неуважении к третьей стране", непонимании современного мира и потребовало прекратить "постоянное неуважение к Греции" и вмешательство во внутренние дела.
>> Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Греции
Заявление греческого МИДа стало первой официальной реакцией после высылки двух российских дипломатов и запрете на въезд в Грецию еще двум российским гражданам.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий. По ее словам, в России есть понимание того, что "народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты".
"Сегодняшние заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране, а также отсутствия понимания современного мира, в котором государства, независимо от их размера, имеют самостоятельность и могут осуществлять независимую, демократическую и многогранную внешнюю политику. Такая негативная логика побудила четырех российских граждан принять действия, которые привели к их высылке или запрету на въезд в Грецию", — говорится в заявлении МИД Греции, поступившем в РИА Новости.
Греческий МИД утверждает, что российские власти были проинформированы о ситуации.
"Свидетельства, на основании которых действовала Греция, были своевременно представлены российским властям. Кроме того, сами российские власти очень хорошо знают, что делают их люди", — говорится в документе.
По заявлению МИДа, Греция стремилась отделить действия этих людей от официальной российской внешней политики.
"Однако, своим сегодняшним заявлением представитель МИД РФ принимает их и показывает, что она хотела бы легализовать эти незаконные действия", — заявили Афины.
"Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться. Никто не имеет права и не может вмешиваться во внутренние дела", — заявил МИД.
Он назвал "голословными" заявления, что решение выслать дипломатов было принято под давлением других стран.
"Голословные утверждения, в соответствии с которыми решение было принято под давлением других, недостойны комментариев и показывают менталитет людей, которые не понимают принципов и ценностей греческой внешней политики", — говорится в документе.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии170  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой45
У Розенбаума нашли рак46
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»126
Россияне бегут с Дальнего Востока88
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры281
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение