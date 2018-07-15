Путин вручил букет цветов первой леди Франции 

Президент России Владимир Путин подарил букет пионов и роз Бриджит Макрон, супруге французского лидера. Об этом сообщило РИА «Новости».
Отмечается, что Путин успел немного пообщался с Бриджит перед тем, как уединился с ее супругом Эммануэлем. Французская чета приехала в Кремль 15 июля. В страну они прибыли на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором участвует национальная команда Макрона.
Российский лидер встретил их в своем представительском кабинете. Путин тепло поприветствовал французского лидера и первую леди. В соответствии с протоколом, после небольшой беседы Бриджит удалилась и оставила глав стран наедине.
Президент Хорватии Колинда Грабар‐Китарович подарила президенту Российской Федерации Владимиру Путину игровую футболку сборной своей страны с надписью Putin.