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В Москве пройдёт межпарламентская комиссия РФ и Франции
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В Москве пройдёт межпарламентская комиссия РФ и Франции 

News.ru 37 минут назад
Заседание Большой межпарламентской комиссии России и Франции должно состояться 25 июля в Москве. Мероприятие пройдёт в рамках официального визита главы французского Национального собрания Франсуа де Рюжи.
Решение о проведении комиссии было принято по итогам переговоров двух лидеров, которые состоялись в конце мая. Это заседание станет 18-м по счёту. В прошлый раз комиссия собиралась только в 2013 году. В течение пяти лет собрания не проводились из-за кризисной ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном подтвердил информацию о предстоящем заседании.
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