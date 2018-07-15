Россия и Франция восстанавливают механизмы сотрудничества, заявил Путин

Российский лидер принял в Кремле президента Франции Эммануэля Макрона , который приехал в Москву на финал чемпионата мира по футболу.

"В ближайшее время должна пройти встреча в рамках большой межпарламентской комиссии. У нас постепенно восстанавливаются привычные механизмы сотрудничества. Это даёт основание полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время и выйдем на путь позитивного развития", — заявил Путин на переговорах с Макроном.