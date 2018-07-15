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Россия и Франция восстанавливают механизмы сотрудничества, заявил Путин
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Россия и Франция восстанавливают механизмы сотрудничества, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия и Франция постепенно восстанавливают привычные механизмы сотрудничества, это дает основание для дальнейшего позитивного развития отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер принял в Кремле президента Франции Эммануэля Макрона, который приехал в Москву на финал чемпионата мира по футболу.
"В ближайшее время должна пройти встреча в рамках большой межпарламентской комиссии. У нас постепенно восстанавливаются привычные механизмы сотрудничества. Это даёт основание полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время и выйдем на путь позитивного развития", — заявил Путин на переговорах с Макроном.
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