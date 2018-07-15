Путин: российско-французские связи разморожены

Ранее замороженные российско-французские отношения восстанавливаются, заявил президент России на встрече с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

На сайте Кремля сообщается, что российский президент в ходе встречи также выразил надежду на преодоление всех проблем в двусторонних отношениях.

Постепенно восстанавливаются привычные механизмы сотрудничества, констатировал Путин. По его мнению, эти процессы дают основание полагать, что в дальнейшем все сложности, с которыми стороны сталкивались ранее, будут преодолены.

"Мы преодолеем все сложности и выйдем на путь позитивного развития", — сказал Владимир Путин.

Францией. Российский лидер отметил позитивную динамику и в торговле между Россией

В прошлом году рост товарооборота составил под 15%, а в первом полугодии текущего года — уже 19%.

Президент Франции выразил готовность продолжить диалог с Владимиром Путиным, начатый в мае в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Тогда стороны обсудили широкий круг вопросов. Сейчас идет подготовка к визиту французских парламентариев в Россию. В ближайшее время должна пройти встреча и в рамках большой межпарламентской комиссии.

Восстанавливающиеся привычные механизмы сотрудничества дают основания полагать, что сложности в отношениях будут преодолены.

"Мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время, и выйдем на путь позитивного развития многосторонних связей", — считает российский президент.