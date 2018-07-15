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Орбан на встрече с Путиным раскритиковал санкции
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Орбан на встрече с Путиным раскритиковал санкции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Вы выполнили свое обещание, приехали на финал чемпионата мира. Но это неудивительно, мы все знаем, как вы любите футбол, знаем вас как хорошего футболиста. Надеюсь, вам понравится сегодняшнее спортивное мероприятие», — сказал Владимир Путин.
Отношения между Россией и Венгрией развиваются в позитивном ключе, оценил президент, напомнив, что в прошлом году товарооборот увеличился на четверть.
"В этом году за первый квартал он тоже растет примерно такими же темпами", — добавил Владимир Путин. — В этой связи увеличиваются и доходы наших венгерских партнеров, работающих на российском рынке. По плану реализуются все наши крупные проекты в энергетике, в атомной энергетике".
Еще глава государства отметил, что отношения между странами диверсифицированные. «Это и фармацевтика, и машиностроение. Одна из ваших компаний занимает 4 процента на российском рынке в сфере поставок и производства лекарственных препаратов. Это очень хороший показатель», — оценил он.
Орбан согласился, что сотрудничество развивается прекрасно. Однако был верен себе и раскритиковал санкции: «Из-за этих мер мы теряем возможности. Если бы не санкции, мы могли бы больше сотрудничать». Говоря про чемпионат, венгерский премьер подчеркнул, что сочувствует тем, кто не приехал.
"Тот, кто здесь сейчас не может быть, может только сожалеть об этом, — заметил он. — Я себе не враг, поэтому я здесь".
Орбана восхитила Москва и организация чемпионата. И он не удержался от того, чтобы не отметить, что удивлен поведение тех, кто стремится попасть в Венскую оперу, но при этом не хочет послушать ее в Большом театре — одном из символов европейской культуры.
"Большое вам спасибо за добрые слова в отношении организации чемпионата мира и за оценку значимости Москвы и Петербурга для европейской и мировой культуры. Но мы знаем, что и в Венгрии есть как минимум два таких бриллианта — это Буда и Пешт. Но есть и другие", — не остался в долгу президент РФ.
С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также министр здравоохранения, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Вероника Скворцова.
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