Товарооборот России и Венгрии за первый квартал 2018 года вырос на четверть

МОСКВА , 15 июля. / ТАСС /. Двусторонний товарообмен России Венгрии за первые три месяца текущего года вырос на четверть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Вы выполнили свое обещание, приехали на финал чемпионата мира. Это неудивительно, мы все знаем, как вы любите футбол, знаем вас как футболиста хорошего, — сказал президент. — Надеюсь, вам понравится сегодняшнее мероприятие спортивное". Путин заметил, что также рад возможности обсудить со своим визави текущую повестку дня.

По оценке российского лидера, отношения России и Венгрии развиваются в позитивном ключе. «В прошлом году рост товарооборота составил 25%. Даже чуть больше, по нашим данным. В этом году за первый квартал он тоже растет примерно такими же темпами», — сообщил Путин, добавив, что соответственно увеличиваются и доходы венгерских партнеров, работающих на российском рынке.

Президент также констатировал, что все двусторонние крупные проекты в энергетике и атомной энергетике реализуются по плану. Путин с удовлетворением отметил, что РФ и Венгрию связывают диверсифицированные отношения, и сотрудничество развивается не только в ТЭК, но и в фармацевтике, и в машиностроении, и других секторах экономики. «Одна из ваших компаний занимает 4% на российском рынке в сфере поставок и производства лекарственных препаратов, — привел пример глава государства. — Это очень хороший показатель».

В свою очередь премьер-министр Венгрии отметил высокий уровень организации чемпионата мира в РФ. Он рассказал, что помимо посещения спортивных мероприятий, смог выкроить в своем графике несколько дней, чтобы провести их в Москве и Санкт-Петербурге . Орбан не скрывал восторга от посещения двух столиц и от знакомства с российской культурой. Он также проинформировал Путина о том, что посетил саммит НАТО

Говоря о двусторонних отношениях РФ и Венгрии, Орбан посетовал на существующие санкции. «Если бы не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы с еще большим опережением двигаться вперед», — заявил он, заверив, что Венгрия «стоит за нормализацию отношений». Путин поблагодарил Орбана за оценку значимости Москвы и Санкт-Петербурга для европейской культуры. «Но мы знаем, что и в Венгрии есть как минимум два таких бриллианта — это Буда и Пешт, но есть и другие», — пошутил российский лидер.