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Путин поблагодарил премьера Венгрии за высокую оценку чемпионата мира
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Путин поблагодарил премьера Венгрии за высокую оценку чемпионата мира 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высокую оценку организации чемпионата мира по футболу.
Орбан во время беседы с Путиным отметил высокую и профессиональную организацию турнира. Он рассказал, что посещение Москвы и Петербурга во время мундиаля произвело на него большое впечатление.
— Большое вам спасибо за добрые слова в отношении организации чемпионата мира и за оценку значимости Москвы и Петербурга для европейской и мировой культуры, — цитирует "РИА Новости" Путина. — Но мы знаем, что и в Венгрии есть как минимум два таких бриллианта — это Буда и Пешт. Но есть и другие.
Орбан добавил, что «не совсем понимает» тех, кто стремится попасть в Венскую оперу, но при этом не хочет посетить Большой театр — «один из символов европейской культуры».
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