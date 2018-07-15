Путин поблагодарил премьера Венгрии за высокую оценку чемпионата мира

Орбан во время беседы с Путиным отметил высокую и профессиональную организацию турнира. Он рассказал, что посещение Москвы Петербурга во время мундиаля произвело на него большое впечатление.

— Большое вам спасибо за добрые слова в отношении организации чемпионата мира и за оценку значимости Москвы и Петербурга для европейской и мировой культуры, — цитирует "РИА Новости" Путина. — Но мы знаем, что и в Венгрии есть как минимум два таких бриллианта — это Буда и Пешт. Но есть и другие.

Орбан добавил, что «не совсем понимает» тех, кто стремится попасть в Венскую оперу, но при этом не хочет посетить Большой театр — «один из символов европейской культуры».