«Доказательств никаких»: сенатор ответил на новые обвинения России со стороны США

«Выборы все ближе, а доказательств никаких. Приходится держать тему на плаву путем таких вот голословных утверждений», — сказал он.

По его словам, расследование о попытке страны якобы повлиять на выборы в других государствах, не увенчались успехом. В связи с этим, по словам Косачева, американские власти пытаются «держать тему на плаву» с помощью «голословных» обвинений.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что Россия использует социальные сети для того, чтобы «посеять раздор» среди американцев. При этом она отметила, что не всегда эти попытки нацелены на конкретных политиков или политических кампаниях.

«Разведывательные службы США зафиксировали настойчивые усилия России с использованием социальных сетей, благосклонно настроенных спикеров и других направлений, чтобы посеять раздор и разногласия среди американцев», — сообщила Нильсен.