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«Доказательств никаких»: сенатор ответил на новые обвинения России со стороны США
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«Доказательств никаких»: сенатор ответил на новые обвинения России со стороны США 

360tv.ru 36 минут назад
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ответил на обвинение в адрес России о попытке разобщить американцев. Его слова процитировало РИА «Новости».
«Выборы все ближе, а доказательств никаких. Приходится держать тему на плаву путем таких вот голословных утверждений», — сказал он.
По его словам, расследование о попытке страны якобы повлиять на выборы в других государствах, не увенчались успехом. В связи с этим, по словам Косачева, американские власти пытаются «держать тему на плаву» с помощью «голословных» обвинений.
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что Россия использует социальные сети для того, чтобы «посеять раздор» среди американцев. При этом она отметила, что не всегда эти попытки нацелены на конкретных политиков или политических кампаниях.
«Разведывательные службы США зафиксировали настойчивые усилия России с использованием социальных сетей, благосклонно настроенных спикеров и других направлений, чтобы посеять раздор и разногласия среди американцев», — сообщила Нильсен.
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу тет-а-тет 16 июля в Хельсинки в рамках саммита Россия — США. Лидеры двух стран обсудят перспективы развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной обстановки. Помимо этого Трамп также намерен обсудить вопрос о предположительном вмешательстве России в предстоящие выборы США.
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