Россия вернулась на международную арену, заявил глава МИД Испании

МОСКВА , 15 июл — РИА Новости . Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил в интервью изданию Pais, что Россия вернулась на международную арену и хочет стать великой державой, какой была прежде.

"Нравится нам или нет, Россия вернулась. (Президент России Владимир) Путин имеет огромную популярность, потому что представляет собой возвращение на международную арену (ранее — ред.) приниженной страны, в прошлом великой державы, которая хочет быть такой снова. И да, у нее есть ядерное оружие", — заявил министр в интервью.

Боррель отметил, что «у Москвы есть возможность влиять на конфликты в нашем окружении».

"У Европы есть общая позиция по отношению к России, Испания не будет более жесткой. Но это не значит, что мы должны забыть о проблемах, которые она навлекает на наших союзников и партнеров", — отметил министр.