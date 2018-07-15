В ГД ответили на слова о попытке России разобщить американцев через соцсети 

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Заявление министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, что РФ «сеет раздор» среди американцев при помощи социальных сетей, является выдумкой, заявил зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.
Нильсен ранее заявила, что Россия пытается «посеять раздор » среди американцев с помощью социальных сетей.
"Могу сказать, что это с больной головы на здоровую. Они постоянно что-то выдумывают в адрес нашего государства. То мы к ним в выборы вмешиваемся, то через соцсети, которые ими же созданы и контролируются, «вносим раздор». Мне кажется, ситуация ровно обратная. Скорее, их спецслужбы занимаются подобными вещами", — сказал РИА Новости Крупенников.
Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то что «расследование» длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.