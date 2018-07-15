В ГД ответили на слова о попытке России разобщить американцев через соцсети

Нильсен ранее заявила, что Россия пытается «посеять раздор » среди американцев с помощью социальных сетей.

"Могу сказать, что это с больной головы на здоровую. Они постоянно что-то выдумывают в адрес нашего государства. То мы к ним в выборы вмешиваемся, то через соцсети, которые ими же созданы и контролируются, «вносим раздор». Мне кажется, ситуация ровно обратная. Скорее, их спецслужбы занимаются подобными вещами", — сказал РИА Новости Крупенников.

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером , а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то что «расследование» длится уже больше года.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.