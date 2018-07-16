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В США вновь обвинили Россию в подрыве демократии
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В США вновь обвинили Россию в желании «подорвать» американскую демократию 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: AFP 2018 / Saul Loeb
Разведка США по-прежнему считает, что Россия вмешивалась в американские выборы и хочет "подорвать демократию в США", заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.
"Мы ясно давали понять нашу оценку относительно российского вмешательства в выборы 2016 года и их (России — ред.) продолжающихся упорных усилий по подрыву нашей демократии. Мы продолжим предоставлять неприукрашенную и объективную разведывательную информацию в поддержку нашей национальной безопасности", — говорится в письменном заявлении Коутса.
На пресс-конференции президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина американского лидера спросили, согласен ли он с обвинениями спецслужб США в адрес России о вмешательстве в американские выборы. Трамп ответил, что у него нет причин думать, чтобы Россия занималась таким вмешательством. При этом он заявил, что поднимал с Путиным вопрос о "вмешательстве в выборы". Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия не вмешивалась во внутренние процессы в США и не собирается это делать в будущем.
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