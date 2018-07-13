Трамп надеется достичь хороших отношений с Путиным 

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я думаю, что у нас будет возможность выработать очень хорошие отношения с Россией и очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я надеюсь на это", — сообщил Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.
Глава Белого Дома также отметил, что развитию диалога с Москвой препятствует так называемая «охота на ведьм». Этот термин Трамп использует для обозначения действий его противников, желающих уличить его в сговоре с Кремлем. «Я думаю, что это (»охота на ведьм" — «РГ») действительно вредит нашей стране, и это действительно вредит нашим отношениям с Россией", — подчеркнул американский президент.