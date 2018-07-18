Антонов: США следует решать проблемы с Ираном, не ломая ядерную сделку

"Здесь мы расходимся с США. Мы четко выступаем за то, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, — сказал он. — Есть механизм, который доказал свою жизнеспособность, Иран сегодня самая проверяемая страна со стороны МАГАТЭ ".

"Если есть проблемы у кого-то, мы услышали вопросы к иранской стороне от президента США Дональда Трампа , то можно запускать параллельные треки для обсуждения и этих проблем, — отметил Антонов. — Очень легко что-то разрушить, но очень трудно что-то создать. Если СВПД эффективно действует, зачем его ломать?".

"Мы за то, чтобы план действовал. Мы за поиск решений, компромиссов по другим областям", — подчеркнул посол РФ.