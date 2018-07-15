Путин решил изменить визовый режим для разрушивших мифы об РФ иностранцев

Президент России Владимир Путин поблагодарил иностранных болельщиков, которые помогли развенчать предубеждения о стране.

Ранее Sobesednik.ru писал, что российский лидер посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и примет участие в награждении победителя мундиаля в воскресенье, 15 июля.

Как передает «Интерфакс», выступая на гала-концерте звезд мировой оперы в Большом театре 14 июля, Владимир Путин также пообещал упростить визовый режим для иностранных болельщиков, которые помогли развенчать мифы и предубеждения о России

«Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал этого знакомства неисчерпаем», — приводит агентство слова президента.

Кроме того, он также отметил, что россияне открыты к общению, дружбе и сотрудничеству. По его словам, именно так называемая народная дипломатия, проявленная во время мундиаля, позволила изменить отношение к России за рубежом.

«Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие, поблагодарить за доверие, надеюсь, мы оправдали это доверие», — подчеркнул президент.