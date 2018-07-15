Ещё
Путин решил изменить визовый режим для разрушивших мифы об РФ иностранцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин решил изменить визовый режим для разрушивших мифы об РФ иностранцев 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Президент России Владимир Путин поблагодарил иностранных болельщиков, которые помогли развенчать предубеждения о стране.
Ранее Sobesednik.ru писал, что российский лидер посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и примет участие в награждении победителя мундиаля в воскресенье, 15 июля.
Как передает «Интерфакс», выступая на гала-концерте звезд мировой оперы в Большом театре 14 июля, Владимир Путин также пообещал упростить визовый режим для иностранных болельщиков, которые помогли развенчать мифы и предубеждения о России.
«Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал этого знакомства неисчерпаем», — приводит агентство слова президента.
Кроме того, он также отметил, что россияне открыты к общению, дружбе и сотрудничеству. По его словам, именно так называемая народная дипломатия, проявленная во время мундиаля, позволила изменить отношение к России за рубежом.
«Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие, поблагодарить за доверие, надеюсь, мы оправдали это доверие», — подчеркнул президент.
ИД «Собеседник»: последние новости
Путин продлил продуктовое эмбарго до декабря 2019 года В Думе назвали предвыборным популизмом слова Тимошенко о возвращении Крыма Павел Грудинин: Идет подготовка к рейдерскому захвату совхоза им. Ленина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России выдвинули новое абсурдное обвинение186
Путина не захотели видеть в Париже891
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле27
Кадыров оправдался за казнь чеченок91
Крым оказался на грани природной катастрофы439
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение