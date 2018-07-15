Белый дом отменил интервью Болтона CNN из-за отношения телеканала к Трампу

Об отмене интервью ранее на своей странице в Twitter рассказал журналист телеканала Джейк Таппер. «Нам сообщили, что Болтон по-прежнему в полной мере готов к интервью, но Белый дом его отменил», — указал он.

Сандерс, отвечая Тапперу, отметила, что корреспондент CNN вел себя неуважительно по отношению к президенту и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время их совместной пресс-конференции в пятницу. «Вместо того, чтобы поощрять плохое поведение, мы решили пересмотреть приоритеты в вопросах появления госслужащих из администрации на ТВ», — объяснила Сандерс в Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался отвечать на вопрос корреспондента телеканала CNN на совместной пресс-конференции с Мэй по итогам прошедших 13 июля переговоров, заявив, что «CNN — это фейковые новости».

Американский лидер враждует с рядом СМИ, называя их «врагами народа» и «фейковыми новостями». СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.