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Белый дом отменил интервью Болтона CNN из-за отношения телеканала к Трампу
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Белый дом отменил интервью Болтона CNN из-за отношения телеканала к Трампу 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Белый дом отменил интервью советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона телеканалу CNN, чтобы не поощрять «плохое поведение» по отношению к Дональду Трампу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Об отмене интервью ранее на своей странице в Twitter рассказал журналист телеканала Джейк Таппер. «Нам сообщили, что Болтон по-прежнему в полной мере готов к интервью, но Белый дом его отменил», — указал он.
Сандерс, отвечая Тапперу, отметила, что корреспондент CNN вел себя неуважительно по отношению к президенту и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время их совместной пресс-конференции в пятницу. «Вместо того, чтобы поощрять плохое поведение, мы решили пересмотреть приоритеты в вопросах появления госслужащих из администрации на ТВ», — объяснила Сандерс в Twitter.
Ранее сообщалось, что Трамп отказался отвечать на вопрос корреспондента телеканала CNN на совместной пресс-конференции с Мэй по итогам прошедших 13 июля переговоров, заявив, что «CNN — это фейковые новости».
Американский лидер враждует с рядом СМИ, называя их «врагами народа» и «фейковыми новостями». СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.
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