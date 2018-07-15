Ещё
На Украине считают возможным «вернуть» Крым с помощью воды из Днепра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине считают возможным «вернуть» Крым с помощью воды из Днепра 

Карельские вести 57 минут назад
Вода из Днепра поможет Украине «вернуть» Крым вместе со своими гражданами. Как заявил экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев в эфире телеканала «112 Украина», для «реинтеграции» полуострова украинские власти обязаны возобновить снабжение Крыма водой из Днепра.
«Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. Вода — одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека… Там может быть катастрофа, в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра», — заявил экс-глава МВД Украины.
Карельские вести: последние новости
«Порошечно»: Сети высмеяли «выступление» Порошенко перед пустым залом Путин продлил продуктовое эмбарго «Пьяный?!»: поведение на саммите НАТО главы Еврокомиссии Юнкера удивило
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже830
Порошенко жестоко высмеяли на саммите НАТО34
Кадыров оправдался за казнь чеченок74
Крым оказался на грани природной катастрофы357
Трамп сказал все, что думает о Путине и РФ
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение