На Украине считают возможным «вернуть» Крым с помощью воды из Днепра 

Вода из Днепра поможет Украине «вернуть» Крым вместе со своими гражданами. Как заявил экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев в эфире телеканала «112 Украина», для «реинтеграции» полуострова украинские власти обязаны возобновить снабжение Крыма водой из Днепра.
«Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. Вода — одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека… Там может быть катастрофа, в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра», — заявил экс-глава МВД Украины.