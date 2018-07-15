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Дональд Трамп идёт на второй срок
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Дональд Трамп идёт на второй срок 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года. Действующий глава Белого дома уверен, что «этого хотят все».
В беседе с Пирсом Морганом, журналистом британского телеканала ITV, Трамп заявил, что пока не видит ни одного демократа, который мог бы составить ему достойную конкуренцию на предстоящих выборах, сообщает Daily Mail.
Впервые о планах выдвигаться на второй срок Дональд Трамп объявил в марте 2018 года. Тогда же он представил и новый слоган своей предвыборной кампании — «Сохраним Америку великой!».
Ранее News.Ru сообщал о том, чего удалось добиться Трамп за первые 365 дней своего правления.
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