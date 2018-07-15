Ильхам Алиев нанесёт визит Эммануэлю Макрону 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев едет в Париж. Первый официальный визит главы республики во Францию состоится 20 июля.
В Баку рассчитывают, что предстоящая встреча укрепит партнёрские связи, а заодно подтвердит активную вовлечённость Франции в деятельность Минской группы ОБСЕ, заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.
Ранее Ильхам Алиев направил Эммануэлю Макрону письмо, в котором поздравил французского коллегу с национальным праздником, Днём взятия Бастилии. Президент Азербайджана отметил давние и тесные связи двух стран, а также выразил надежду на усилия Франции в разрешении нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.