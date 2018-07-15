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СМИ узнали о встрече Тимошенко и Коломойского в Польше
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СМИ узнали о встрече Тимошенко и Коломойского в Польше 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко вместе с украинским олигархом Игорем Коломойский заметили вместе в одном из отелей в Польше. Об этом сообщает «Обозреватель».
По данным издания, Тимошенко и Коломойский оказались в одном отеле «не случайно».
Как отмечается, скорей всего Тимошенко и Коломойский провели совместную встречу в данном отеле.
При этом сколько продолжалась встреча кандидата в президенты Украины с олигархом неизвестно.
Игорь Коломойский контролирует крупнейшую на Украине медиагруппу «1+1 медиа», в которую также входит популярный украинский телеканал «1+1».
В июле Тимошенко объявила, что будет бороться за пост президента Украины на выборах в 2019 году.
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