СМИ узнали о встрече Тимошенко и Коломойского в Польше 

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко вместе с украинским олигархом Игорем Коломойский заметили вместе в одном из отелей в Польше. Об этом сообщает «Обозреватель».
По данным издания, Тимошенко и Коломойский оказались в одном отеле «не случайно».
Как отмечается, скорей всего Тимошенко и Коломойский провели совместную встречу в данном отеле.
При этом сколько продолжалась встреча кандидата в президенты Украины с олигархом неизвестно.
Игорь Коломойский контролирует крупнейшую на Украине медиагруппу «1+1 медиа», в которую также входит популярный украинский телеканал «1+1».
В июле Тимошенко объявила, что будет бороться за пост президента Украины на выборах в 2019 году.