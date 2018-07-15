Трамп назвал Ким Чен Ына великой личностью и хорошим переговорщиком

"Он очень умный, он великая личность, он забавный и жесткий, хороший переговорщик", — сказал Трамп.

Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре , по итогам которой был подписан совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп также на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

На уточнение журналиста, не является ли Ким Чем Ын «безжалостным диктатором», Трамп ответил: «Конечно, он таковым является, но и другие тоже. Я имею в виду, что могу назвать много других таких же, с которыми мы имеем дело, но вы про них такого не скажете. Я имею в виду, что много людей, с которыми я имею дело, являются довольно безжалостными людьми».

На уточняющий вопрос, можно ли к ним отнести президента России Владимира Путина , Трамп не исключил этого. «Я не могу сказать вам этого, я полагаю, что, возможно, да. Но я могу также назвать других», — отметил глава Белого дома.