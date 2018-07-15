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Трамп назвал Ким Чен Ына великой личностью и хорошим переговорщиком
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Трамп назвал Ким Чен Ына великой личностью и хорошим переговорщиком 

ТАСС 21 минуту назад
ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает лидера КНДР Ким Чен Ына великой личностью и хорошим переговорщиком, забавным, но жестким человеком. Об этом он заявил в интервью журналисту телекомпании ITV Пирсу Моргану, выдержки из которого опубликовала на своем сайте воскресная газета The Mail on Sunday.
"Он очень умный, он великая личность, он забавный и жесткий, хороший переговорщик", — сказал Трамп.
Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, по итогам которой был подписан совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп также на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.
На уточнение журналиста, не является ли Ким Чем Ын «безжалостным диктатором», Трамп ответил: «Конечно, он таковым является, но и другие тоже. Я имею в виду, что могу назвать много других таких же, с которыми мы имеем дело, но вы про них такого не скажете. Я имею в виду, что много людей, с которыми я имею дело, являются довольно безжалостными людьми».
На уточняющий вопрос, можно ли к ним отнести президента России Владимира Путина, Трамп не исключил этого. «Я не могу сказать вам этого, я полагаю, что, возможно, да. Но я могу также назвать других», — отметил глава Белого дома.
"Смотрите, если мы сможем поладить с Россией, это будет хорошо. Я не знаю его [Путина]. Я встречался с ним пару раз, я встречался с ним на саммите G20", — добавил Трамп, который в воскресенье отправляется в Хельсинки, где 16 июля у него запланирован саммит с российским президентом.
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