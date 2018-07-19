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Замглавы МИД обсудит в КНДР денуклеаризацию и двусторонние отношения
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Замглавы МИД обсудит в КНДР денуклеаризацию и двусторонние отношения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в ходе своего визита в КНДР обсудит ситуацию на Корейском полуострове, перспективы денуклеаризации и активизацию отношений Москвы и Пхеньяна, заявил журналистам посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"В первую очередь, ситуация на Корейском полуострове, перспективы денуклеаризации и российско-корейское сотрудничество, как его развивать, как его активизировать в текущем году особенно, когда мы отмечаем 70-ю годовщину установления дипотношений между нашими странами", — заявил он.
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