Замглавы МИД обсудит в КНДР денуклеаризацию и двусторонние отношения 

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в ходе своего визита в КНДР обсудит ситуацию на Корейском полуострове, перспективы денуклеаризации и активизацию отношений Москвы и Пхеньяна, заявил журналистам посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"В первую очередь, ситуация на Корейском полуострове, перспективы денуклеаризации и российско-корейское сотрудничество, как его развивать, как его активизировать в текущем году особенно, когда мы отмечаем 70-ю годовщину установления дипотношений между нашими странами", — заявил он.