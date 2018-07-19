Замглавы МИД обсудит в КНДР денуклеаризацию и двусторонние отношения

"В первую очередь, ситуация на Корейском полуострове, перспективы денуклеаризации и российско-корейское сотрудничество, как его развивать, как его активизировать в текущем году особенно, когда мы отмечаем 70-ю годовщину установления дипотношений между нашими странами", — заявил он.