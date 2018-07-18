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Россия не останется в стороне при денуклеаризации Корейского полуострова
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Россия не останется в стороне при денуклеаризации Корейского полуострова 

РИА Новости 52 минуты назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия не останется в стороне при денуклеаризации Корейского полуострова, заявил РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
"Россия, я убежден, не останется в стороне, поскольку нас ядерная проблема Корейского полуострова касается в первую очередь с учетом близости к нашим границам", — заявил дипломат.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.
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