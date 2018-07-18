Россия готова обсуждать меры по безопасности на Корейском полуострове

По его словам, как заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Fox News , для того, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться.

"После того или параллельно с тем, как будет проходить денуклеаризация Корейского полуострова, мы считаем необходимым наладить в многостороннем формате обсуждение вопроса о том, каким должен быть механизм обеспечения устойчивого мира, безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии и прежде всего на Корейском полуострове и вокруг него", — сказал Галузин.

Он выразил надежду на то, что в этой части, «как и в части в целом необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, подходы России и Японии достаточно близки».